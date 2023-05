Cesano Maderno, camion incastrato al passaggio a livello: bloccata la circolazione dei treni

Cesano Maderno (Monza), 3 maggio 2023 – Singolare, e pericoloso, imprevisto, questa mattina a Cesano, in Brianza. Con un camionista che si è infilato nel passaggio a livello a semaforo rosso, certo di riuscire a superare la barriera in tempo. E invece è rimasto intrappolato. “Incastrando” anche, di conseguenza, la linea ferroviaria. E creando grossi disagi e problemi ai pendolari.

È successo al passaggio a livello di via Como, poco dopo le 8, in orario di punta. Il conducente del veicolo, con targa straniera, ha azzardato la manovra e si è visto la seconda sbarra abbassarsi davanti agli occhi. È rimasto quindi in mezzo ai binari con il mezzo pesante. Subito è scattato l'allarme e la circolazione è stata bloccata. Poco dopo Ferrovie Nord sono intervenute, alzando le sbarre e liberando il bilico, che si è dileguato verso Seveso.

Sul posto si sono recati i carabinieri e poi la polizia locale.