Certificato di salute per gli alberi in città

Il Comune di Monza ha deciso di adottare la linea del “prevenire è meglio che curare“. Come prima misura si è dato avvio l’anno scorso a un censimento degli alberi presenti in città, ognuno dei quali è stato schedato in base alle proprie caratteristiche e stato di salute. "Ora abbiamo terminato le schedature – chiarisce l’assessora all’Ambiente, Giada Turato (nella foto) –. L’unico limite è che gli alberi potrebbero avere vizi occulti, vale a dire apparire in stato di salute all’esterno, ma covare problemi nella parte non visibile, come ad esempio la fragilità delle radici. Un problema da non escludere soprattutto per quelli inseriti nell’asfalto". Oltre al censimento arboreo sono stati effettuati investimenti per un miglior monitoraggio climatico, con nuove centraline meteo e l’acquisto di un mezzo attrezzato per le emergenze, a cui si aggiungerà un altro veicolo con braccio meccanico e pinza per le operazioni minori sul verde.

A.S.