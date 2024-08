Ceriano “scopre“ i led e risparmia il 78% di energia

Nuova luce su Ceriano Laghetto grazie alla concessione del servizio dei lampioni ad Aeb, società controllata da A2a. Ben 1.135 punti luce led alimentati da fonti rinnovabili andranno a coprire l’intero territorio garantendo un risparmio energetico stimato in circa il 78%. Il progetto ha l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio di illuminazione pubblica e il contenimento dell’inquinamento luminoso. L’affidamento, del valore di circa 3 milioni e 350mila euro per un periodo di 20 anni, prevede un investimento di 900mila euro da parte della società che installerà le nuove lampade. Le soluzioni adottate garantiranno significativi vantaggi in termini di sostenibilità ambientale e di costi associati sia per il Comune, sia per i cittadini. I nuovi impianti saranno alimentati da energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili e si calcola che ogni anno sarà evitata l’emissione di circa 112 tonnellate di Co2 e verranno risparmiate circa 81 Tep (Tonnellate equivalenti di petrolio). L’installazione di nuovi centri luminosi consentirà i potenziamento dell’illuminazione esistente, con una particolare attenzione a 10 attraversamenti pedonali, ad oggi non illuminati. Con l’obiettivo di rendere Ceriano Laghetto una città smart all’avanguardia nell’efficienza energetica, il progetto prevede inoltre l’implementazione di un innovativo sistema di telecontrollo. Questa soluzione consentirà una manutenzione più efficiente, grazie al monitoraggio in tempo reale dei punti luce e contribuirà ad aumentare la sicurezza urbana attraverso un sistema di illuminazione più efficace".

L’impegno rivolto a creare un paese più sicuro, moderno ed efficiente, passa anche da qui – ha dichiarato il sindaco di Ceriano Laghetto, Massimiliano Occa (nella foto) –. Questo progetto non solo garantisce una maggiore qualità del servizio di illuminazione pubblica, ma ci permette anche di effettuare una manutenzione più rapida ed efficace. Inoltre, migliorerà significativamente la sicurezza delle nostre strade e degli attraversamenti pedonali, un aspetto fondamentale per la qualità della vita dei nostri cittadini".

Gabriele Bassani