Centro Sportivo di Besana Brianza riqualificato, Emanuele Pozzoli punta a renderlo operativo entro ottobre

"I lavori al centro sportivo proseguono a pieno ritmo, l’obiettivo è metterlo a disposizione degli utenti con la ripresa della nuova stagione o, comunque, entro ottobre". Il sindaco Emanuele Pozzoli detta il passo dopo un sopralluogo al cantiere. "La pista di atletica leggera è a buon punto – commenta Pozzoli –, ormai manca solo il rivestimento finale". Superficie top, visto che il primo cittadino aveva chiesto consigli direttamente all’olimpionico Filippo Tortu, che aveva spiegato vantaggi e svantaggi dei diversi materiali, nonché necessità di manutenzione. Intanto si eseguono anche lavori per il rifacimento degli spogliatoi, ormai da troppo tempo in stato di abbandono, abbattimento delle barriere architettoniche, sostituzione delle torri faro per ottenere un risparmio energetico e posa dei pannelli fotovoltaici. "L’intervento è piuttosto oneroso – commenta il sindaco – nonché condizionato dall’aumento del prezzo delle materie prime. Il progetto iniziale era di 1,4 milioni di euro, ora invece la spesa è salita a 1,8 milioni. Di questi, sono 700mila quelli ottenuti dallo Stato con il bando Sport e Periferie, mentre 1,1 milioni li metterà il Comune".

Al termine dell’intervento "avremo una struttura riqualificata, con una club house e diversi servizi per lo sport. Abbiamo dichiarato fin da subito, anche con una lettera inviata alla polisportiva, che il nostro intento era di investire per dare espansione al centro sportivo aumentando la dotazione di servizi già a partire dal 2023. Nel recente passato questo luogo si distingueva solo per il bar e per l’organizzazione delle feste, noi abbiamo scelto di ridare la giusta prospettiva mettendo lo sport al centro del progetto in una struttura di eccellenza".