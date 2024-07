Centro anziani. Via alla bonifica poi il cantiere

Partono finalmente i lavori per il nuovo centro anziani che sorgerà in via Fabio Filzi, dove un tempo aveva sede l’attività del centro riabilitativo La Nostra Famiglia. L’area necessita di essere bonificata e il Comune con una variazione di bilancio ha previsto 200mila euro di fondi per eliminare il materiale giudicato pericoloso, trovato sul pavimento e nel controsoffitto dell’edificio tra via Filzi e via Enrico Riva, ormai da anni in disuso e che versa in uno stato di degrado avanzato. L’appalto per l’intervento se l’è aggiudicato la ditta Paladino Costruzioni e le opere verranno a costare circa 1 milione e 300mila euro. L’attuale edificio verrà smantellato e il nuovo immobile avrà due accessi indipendenti: uno in via Riva e uno in via Filzi.

In base al progetto, il nuovo centro anziani sarà molto più spazioso dell’attuale in via Nazario Sauro: verrà realizzato su un’area di circa 450 metri quadrati, tutti su un unico piano e con porticati esterni. La costruzione sarà a basso impatto energetico e all’interno avrà ampi spazi polifunzionali, sale da lettura e aule per organizzare corsi e laboratori. Una parte sarà destinata a ospitare un bar e una cucina. Non solo: ci saranno anche locali riservati ad altre associazioni del territorio. All’esterno del nuovo centro anziani ci saranno un grande giardino e due campi da bocce. Buone notizie sul fronte parcheggi: l’attuale recinzione verrà arretrata e saranno ricavati spazi per posteggiare 18 auto, mentre in via Riva saranno creati altri 17 posti, oltre a quelli riservati a persone con disabilità. Il termine massimo per ultimare i lavori è stato fissato in 333 giorni dalla data di consegna del cantiere: l’impresa avrà quindi 11 mesi in tutto per completare le opere che le sono state affidate.

Son. Ron.