Carla, la sfida più bella: in campo al “baby” Wimbledon

Monza, 26 giugno 2025 – In una recente intervista pubblicata anche sul sito della Federazione, la giovane tennista brianzola Carla Giambelli a precisa domanda su quale fosse il suo obiettivo da professionista rispose di sognare una vittoria a Wimbledon.

È ancora presto per esaudirlo, ma intanto mette il primo mattoncino partecipando dal 5 luglio a “The Junior Championship – Wimbledon”, in pratica il torneo di Wimbledon riservato ai tennisti e alle tenniste sotto i 18 anni che, tanto per fare un nome, nel 1994 fu vinto da Martina Hingis. Anche nella classificazione dei tornei a livello giovanile, fa parte del cosiddetto Grande Slam. Ma la trasferta inglese di Carla Giambelli che, ricordiamo, vive a Concorezzo con la sua famiglia e si allena tutti i giorni sui campi del Villa Reale Tennis Monza con il Tennis Club Villasanta, sarà più lunga e scatterà a breve visto che da domenica prenderà parte allo J300 Roehmpton, torneo ITF di grado 1, per tutti una tappa di preparazione proprio in vista di Wimbledon. La Giambelli è di sicuro una delle giovani promesse del tennis femminile italiano.

Nell’ottobre del 2024 ha dominato i campionati europei Under 16 di Parma, dove ha vinto singolo e doppio. Il 2024 è stato il suo anno magico essendosi aggiudicata anche lo storico torneo dell’Avvenire a Milano. Ora, nel 2025, va alla conquista dell’Inghilterra.