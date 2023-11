Centro anziani da un milione. Lavori al via

Entro la fine dell’anno decollano i lavori con il cantiere del nuovo centro anziani. La struttura avrà due ingressi distinti, uno su via Riva e il secondo su via Filzi, con spazi polifunzionali per fare tante attività. Presto sarà fatta anche una riunione tra il Comune del sindaco Luca Veggian (nella foto) e il privato, che si è aggiudicato l’opera e quindi entro fine dicembre si parte con la tabella di marcia già stabilita. Il nuovo centro anziani prenderà il posto del fabbricato di proprietà comunale tra via Filzi e via Riva con la realizzazione di una sede più ampia e accogliente di quella che fino ad oggi (nella corte di via Sauro) ha dato ospitalità alle attività dei soci del circolo intitolato a “Pierino Aliverti”. L’intervento di rigenerazione urbana per un costo di un milione e 50mila euro (mezzo milione finanziato dal bando regionale) è stato suddiviso in tre lotti: il primo da 750mila euro e gli altri due, rispettivamente da 258mila euro e 41.880 euro, a completamento dell’opera il cui studio di fattibilità e la cui progettazione sono stati gratuitamenteofferti dagli architetti Stefano Fumagalli ed Elio Guido Ronzoni. L’attuale edificio oggi non è più utilizzato e da circa 800 metri quadrati verrà abbattuto con l’edificazione di un altro fabbricato da un piano fuori terra, più ridotto, di circa 450 metri quadrati oltre ai portici. L’immobile è stato strutturato con spazi polifunzionali con locali dedicati a corsi, laboratori, lettura, bar e cucina. Un’altra porzione sarà riservata invece ad altre associazioni. Negli spazi all’aperto un grande giardino ombreggiato, per le attività ricreative durante la stagione estiva e due campi da bocce.

Son.Ron.