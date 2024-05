Centralinista in lingua inglese

Iscrizioni aperte per il corso di centralinista con inglese, in partenza a giugno presso il Centro di formazione professionale “Sandro Pertini“ di via Monte Rosa, 10 a Seregno. Il corso è gratuito per i beneficiari del programma Gol, previa verifica dei requisiti d’accesso. Il programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori è un insieme di strumenti e misure volte a promuovere l’occupazione in Italia. Al termine

del corso i partecipanti sapranno realizzare lo smistamento delle telefonate e provvedere all’accoglienza delle persone in visita presso l’azienda, utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni. Il corso ha una durata di 84 ore di cui 20 ore di competenze digitali di base. La frequenza è obbligatoria in orario mattutino con una frequenza minima del 70 per cento delle ore di lezione. Tra gli argomenti affrontati

durante il corso: elementi di telefonia di base, funzionalità e caratteristiche del centralino, inglese, nozioni di qualità del servizio, principi di customer satisfaction, elementi di comunicazione interpersonale, piano di sicurezza aziendale, elementi base di informatica. Al termine sono previsti accertamenti finali e un test scritto. Al superamento verrà rilasciato un attestato di competenze. Il corso avrà luogo al raggiungimento del numero minimo di sei allievi. Per informazioni e iscrizioni: Sara Giudici, s.giudici@afolmb.it, oppure telefonare al numero 0362-862185.

Veronica Todaro