Cento imprenditori riuniti a lezione di Intelligenza Artificiale

Nessuno ha dubbi sulla capacità delle imprese brianzole. Sulla comunicazione, tuttavia, qualche pecca c’è. E in un mondo che evolve è un problema che non si può trascurare se si vuole continuare a essere competitivi. Per questo la Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza ha voluto organizzare due serate per gli imprenditori, dedicate alla comunicazione efficace nell’epoca del web. Grazie alla collaborazione con la federazione lombarda delle banche di credito cooperativo e Ginger Crowdfunding, è nata l’iniziativa Digital Boost con una particolare attenzione nei confronti dell’intelligenza artificiale.

Nell’auditorium della banca sono stati più di un centinaio i presenti tra imprenditori, ma anche rappresentanti di associazioni, giovani professionisti che hanno potuto interagire con gli esperti di crowdfunding e intelligenza artificiale. "Viviamo in un’epoca in cui la comunicazione è una vera e propria infrastruttura della società – ha commentato Ruggero Redaelli (foto), presidente della Bcc di Carate Brianza –. I social media ci offrono opportunità immense, ma bisogna conoscerli. Stessa cosa vale per l’intelligenza artificiale".

G.G.