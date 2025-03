Cem, il Tar gela il Comune. Annullata la variante al Pgt

"Adesso o si va al Consiglio di Stato per garantire il fatto che il Comune aveva votato una delibera, oppure si adotta una variante al Pgt seguendo la procedura ordinaria. In ogni caso questa sentenza è uno schiaffo alla nostra amministrazione e ai cittadini che vivono in quella zona". Si esprime in maniera netta, lanciando un appello alla giunta, il consigliere di Forza Italia Pierfranco Maffè a seguito della sentenza del Tar sul caso Cem (Centro ecologico Monza) di viale delle Industrie, con la quale è stata annullata la variante urbanistica al Pgt con cui il Comune dopo 12 anni avrebbe voluto sostituire il centro di smaltimento di rifiuti – parecchio rumoroso per i residenti – con un hub per gli archivi. La guerra di carte bollate con la società che nel 2012 ha ottenuto in affitto l’area agricola da adibire a impianto di autodemolizioni e deposito di rifiuti speciali non pericolosi, va avanti da quando il Comune ha inviato alla Cem nel 2020 la disdetta del contratto di locazione. Ricorsi e cause civili al tribunale di Monza per un contenzioso che ora si è arricchito di una clamorosa pronuncia dei giudici, che ha avallato le richieste degli avvocati di Cem.

Sotto la lente l’adozione (e successiva approvazione) nel 2022 della variante parziale che modifica il vigente Pgt in merito all’area in questione. La variante è stata ritenuta "illegittima" perché il Comune ha utilizzato una "procedura semplificata che non è applicabile in Lombardia". "Mi ha colto di sorpresa questa sentenza – commenta Maffè –. Il Tar ha annullato la delibera che il Consiglio comunale ha adottato nel 2022. La Cassazione ricordo però che aveva respinto in precedenza una richiesta di annullare la disdetta della locazione, comunicata dal Comune addirittura nel dicembre 2020. Quello è uno spazio del Comune che il Comune aveva necessità di riprendere". L’assessore all’Urbanistica Marco Lamperti ha risposto che al più presto verrà convocata un’apposita Commissione per decidere come procedere.

A.S.