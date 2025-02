C’è chi dice no alla M5 e sceglie la ferrovia: "Meno spese e disagi"

Per il Coordinamento dei comitati cittadini il potenziamento delle linee ferroviarie costa meno della M5, non crea disagio con i cantieri ed è più efficiente. "Il prolungamento della metropolitana a Monza è questione annosa e controversa - ricorda il portavoce Giorgio Majoli (nella foto) -. Negli ultimi 40 anni veniva escluso anche dalla stessa MM, in quanto non ritenuto competitivo con la ferrovia. Monza è attraversata da diverse linee che a partire da Milano formano in città una sorta di Y, portando a Seregno, Como, Chiasso, Lugano (a ovest), con diramazione verso Saronno e l’aeroporto di Malpensa; Lecco/Sondrio e la Valtellina (a est), con diramazione verso Bergamo e il previsto prolungamento all’aeroporto di Orio al Serio; verso Lecco attraverso Besana Brianza (al centro)". Il servizio per ogni singola linea potrebbe essere migliorato senza grossi investimenti, mediante la realizzazione delle fermate a nord-ovest di Monza (viale Elvezia), a nord-est (quella in via Einstein già in itinere) e a sud (tra via Borgazzi e la A52). Andrebbe migliorata l’infrastruttura, ripristinando o realizzando le connessioni a Villasanta, Monza Sobborghi e alla radice nord-est della stazione di Monza, oltre alla elettrificazione del terzo binario tra Monza e Villasanta. Ma questa opzione non è stata considerata nella Via (Valutazione impatto ambientale) come alternativa “zero”. Quindi i comitati chiedono di ripensarci, cioè di non realizzare la M5, potenziando e razionalizzando le linee ferroviarie esistenti. Anche il Tar si è pronunciato in questo senso. Nello studio di impatto ambientale (SIA) non viene riportato alcun dato sugli spostamenti casa/lavoro e casa/studio, che indichino l’origine e la destinazione, il mezzo finora utilizzato, nonché i tempi di percorrenza. "A tale riguardo - ricorda Majoli - esiste un rapporto redatto dall’Ufficio statistica del Comune di Monza pubblicato nel 2014 (su dati Istat del Censimento 2011) con le previsioni dei possibili utenti della M5 a Monza. In tale studio si stimano i pendolari da Monza a Milano in circa 11.000 al giorno, mentre la capacità di trasporto in normale esercizio della M5 sarà di 11.700 persone/ora". Prima di aprire il cantiere, i comitati chiedono di valutare bene l’impatto del traffico: solo così si potranno valutare gli eventuali benefici dell’opera. "Nello studio non vengono riportate le quantificazioni relative all’aumento del traffico nelle zone dei parcheggi di interscambio per accedere alla M5 - conclude Majoli -. Tra questi, quello di Bettola a sud (tra l’A4-l’A52-la SS36), quello del Parco di Monza (Viale Brianza) e quello al Polo istituzionale (a nord ovest) adiacente alla SS36 e lungo il Viale Lombardia".

Cristina Bertolini