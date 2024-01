Cavenago, incendio alla Planet Farms: alte colonne di fumo visibili dall’A4

Cavenago (Monza Brianza) – Incendio alla Planet Farms di Cavenago, in provincia di Monza Brianza. Dai capannoni dell’azienda di via Santa Maria in campo, innovativa ‘vertical farm’ che realizza prodotti freschi da agricoltura verticale, si levano alte colonne di fumo nero visibili a distanza, in particolare dalla vicina autostrada A4.

Le fiamme, per motivi da accertare, si sono sviluppate nella mattinata di oggi, lunedì 22 gennaio. Sul posto sono presenti numerose squadre dei vigili del fuoco, alcune provenienti d Milano. Non si registrano né feriti né intossicati. "Il sindaco insieme alle forze dell'ordine si trovano sul posto in attesa di sopralluogo e verifiche Arpa per l'estesa nube generatasi. Si consiglia in via precauzionale di tenere chiuse le finestre", si legge sui canali social del Comune di Cavenago.