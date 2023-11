Cascina Corrada. Questa volta piovono fondi

Al via i cantieri per il potenziamento della fognatura a Cascina Corrada. Obiettivo, scongiurare gli allagamenti durante i nubifragi sempre più frequenti. Lavori in corso di BrianzAcque a Usmate Velate, valore, 1 milione e mezzo. Coinvolte, via Donizetti e via Bellini. L’intervento insisterà su un tratto lungo 726 metri, ruspe ed escavatori sono entrati in azione all’interno di un terreno agricolo affacciato su via Mascagni. Serviranno 9 mesi per sostituire le tubature con quelle nuove di diametro più ampio. "Riqualificare e aumentare la capacità di portata della rete significa fornire un importante contributo contro il rischio esondazioni", sottolinea Enrico Boerci, presidente della società. Il progetto che creerà qualche inevitabile problema alla viabilità è stato presentato al quartiere nel corso di due incontri pubblici.