"Cascina Brina rifugio di sbandati"

"Vorrei sapere quale sarà il destino del quartiere Regina Pacis. Che ne sarà della ex concessionaria Fiat e della Cascina Brina (in via Sciesa 10) risalente all’inizio del secolo scorso? Abito qui in zona da più di 70 anni e ricordo la cascina di inizio secolo, abitata da artigiani e famiglie. Piano piano se ne sono andati tutti e ora è riparo di sbandati e senzatetto, è all’abbandono e in completo degrado. È un peccato, sarebbe da ristrutturare e valorizzare per renderla disponibile al quartiere. Qui in zona soffriamo anche molto il problema del traffico, soprattutto sulle vie Mentana, Foscolo e Buonarroti. Le auto escono dall’autostrada e passano dal nostro quartiere dove perciò si forma la coda. Le auto ferme in coda rendono la zona una vera e propria camera a gas".