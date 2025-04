Carcere senza pace. Altre due aggressioni

Ancora un’aggressione alla casa circondariale di Monza. La sesta nel giro di 40 giorni. Altri due agenti di polizia penitenziaria feriti. Accade sabato sera, quando un detenuto, recluso nel reparto a custodia attenuata, durante la fase di chiusura delle attività trattamentali, ha agenti. È intervenuto il 118, che ha poi trasportato i due malcapitati in pronto soccorso dell’ospedaòeSan Gerardo, da cui sono usciti con una prognosi di 5 giorni il primo e di 12 il collega. A darne notizia è il segretario locale Uil-PA Polizia Penitenziaria Massimiliano D’Alberto: "La misura è colma, stiamo per essere quasi decimati, il clima è insopportabile, lo stato d’animo dei colleghi è ridotto ai minimi termini, si monta in servizio nella consapevolezza di venire aggrediti per una qualsiasi pretestuosa ragione. Questo non più un posto di lavoro ma è paragonabile a un campo di battaglia, non è più tollerabile sentire parlare di aggressione agli appartenenti alla polizia penitenziaria da parte dei ristretti. Gli eventi critici sono diventati all’ordine del giorno; esprimiamo tutta la nostra solidarietà ai colleghi coinvolti nelle aggressioni". Interviene anche il presidente regionale della Uil-PA Polizia Penitenziaria, Domenico Benemia, che ancora una volta commenta così l’accaduto: "Chiediamo l’intervento urgente delle Istituzioni e dei superiori Uffici affinché prendano atto della gravissima situazione che sta vedendo come protagonista la casa circondariale di Monza. I provvedimenti davprendere sono diventati necessari e non più rinviabili. Non esiteremo a intraprendere ogni azione necessaria per denunciare a tutti l livelli Istituzionali questo clima e le inaccettabili condizioni di lavoro. Tutto ciò sta assumendo proporzioni gigantesche ed è estremamente negativo per il buon andamento dell’Istituto monzese.". In una casa circondariale sovraffollata, con 740 detenuti a fronte di 403 posti e un personale già sotto organico (di almeno 40 unità). Benemia sintetizza: "Il Titanic sta affondando".