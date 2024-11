Carate Brianza, si scontra con un furgone: morto motociclista

Carate Brianza (Monza e Brianza), 15 novembre 2024 – Incidente mortale questo pomeriggio in Brianza. In viale Monte Nero a Carate, poco dopo le 13, una motocicletta si è scontrata con un furgone. Il motociclista, che ha riportato traumi multipli, è stato trovato dai soccorritori in arresto cardiocircolatorio.-

Sul posto sono intervenute due auto mediche e due ambulanze inviate da Areu, mentre i carabinieri della Compagnia di Seregno hanno gestito la viabilità e avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. Trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza purtroppo il ferito è deceduto nonostante le manovre di rianimazione a cui è stato immediatamente sottoposto.

Al momento non sono note né la sua identità e neppure la sua età, dato che nell’immediatezza dell’incidente non gli sono stati ritrovati addosso documenti di identità.

Il conducente del furgone, un uomo di 42 anni, è rimasto invece illeso e non è stato ospedalizzato. Sono in corso indagini per determinare le circostanze dello scontro, mentre la strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.