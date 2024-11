Schianto in moto a Cuneo. Muore in ospedale a 23 anni

È morto dopo due giorni di agonia all’ospedale di Cuneo il giovane motociclista di Carate Brianza coinvolto in un incidente stradale nel primo pomeriggio di martedì. La vittima si chiamava Andrea Lupino, 23 anni. Si trovava in Piemonte per lavoro ed era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo mentre percorreva la strada statale del Colle di Nava, tra Cantarana e Ponte di Nava. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe fatto da solo, non ci sarebbe altri mezzi coinvolti. Dopo la caduta la moto ha finito la sua corsa contro il guardrail. Le condizioni di Andrea Lupino sono apparse subito molto gravi. Il personale del 118 lo ha stabilizzato sul luogo dell’incidente prima di accompagnarlo con l’elisoccorso all’ospedale Santa Croce di Cuneo. Ieri pomeriggio, però, il cuore di Andrea ha ceduto. Inutile ogni tentativo di rianimarlo. Immediatamente la notizia ha raggiunto la Brianza, dove in molti conoscevano Andrea. Anche nell’ambiente dei runner. Lui stesso qualche volta aveva seguito la mamma Cristina a Villasanta, atleta del gruppo “Un passo dopo l’altro“ che ogni lunedì sera si ritrova davanti al negozio Affari&Sport di Villasanta per una ’camminata’ nel Parco.

La notizia dell’incidente era già arrivata martedì pomeriggio a Villasanta, tra le amiche e gli amici dell’atletica. Tutti hanno sperato fino all’ultimo che le condizioni del ragazzo potessero migliorare. Ieri la tragica comunicazione dal Piemonte. "L’abbiamo visto qualche volta, la mamma, di Lissone, è una runner, di lei abbiamo in mente il grande sorriso. Non possiamo neanche immaginare la grande tragedia che l’ha colpita", ricorda Michele Cecotti di Affari&Sport e presidente del gruppo Sport&Benessere di Villasanta.

Marco Galvani