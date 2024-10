Incidente tra autobus e motorino: Alberto Rossi muore a 20 anni

Milano – Un tragico incidente all'incrocio. Lo scontro tra un autobus e un motociclista. La corsa in ospedale, purtroppo vana. Alberto Rossi, che aveva compiuto 20 anni lo scorso 9 settembre e che viveva in zona Città Studi, è morto al Niguarda nella tarda serata di sabato 12 ottobre: troppo gravi i traumi riportati nell'impatto con il mezzo pubblico, avvenuto alle 20.30.

La dinamica

Stando alle prime informazioni, il ragazzo era in sella al suo motorino e stava percorrendo via dei Giardini in direzione via De Marchi, a due passi dalla Questura. All'incrocio con via Fatebenefratelli, ha proseguito dritto col semaforo verde, ma si è trovato davanti un bus della 94 che a sua volta aveva il verde dalla direzione opposta ma che stava svoltando a sinistra verso piazza Cavour.

I soccorsi

L'impatto è stato inevitabile: il ventenne è stato sbalzato sull'asfalto ed è rimasto a terra immobile. I sanitari di Areu l'hanno trasportato in condizioni gravissime al Niguarda, dove meno di due ore dopo ne è stato dichiarato il decesso. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Radiomobile della polizia locale per effettuare i rilievi e accertare con esattezza dinamica e responsabilità.