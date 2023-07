Carate Brianza, incidente sul lavoro in azienda: 38enne investito da un muletto, è grave

Carate Brianza (Monza), 27 luglio 2023 – Incidente sul lavoro, oggi poco prima delle 15.30, a Carate Brianza, in provincia di Monza e Brianza.

L’infortunio è avvenuto in via Padre Franco Ivaldi, presso la Pino Domenico, azienda che produce packaging per alimenti.

Stando alle prime informazioni, il ferito è un 38enne, investito da un muletto guidato da un collega. L'uomo ha riportato gravi ferite a una gamba, che è rimasta schiacciata sotto al mezzo.

Subito sono stati chiamati i soccorsi, che sono intervenuti con un’ambulanza e un’automedica: l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di monza.

Sul posto anche i carabinieri e l’Ats per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e controllare che siano state rispettate tutte le procedute anti infortuni.