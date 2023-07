Carabinieri Monza, al Comando Provinciale arriva il tenente colonnello Carmelo Albanese

Monza, 19 luglio 2023 – Aria nuova in via Volturno. Al Comando Provinciale dei carabinieri di Monza è arrivato un Capo Ufficio Comando. E’ la prima volta nella storia del territorio brianzolo. Ad assumere l’impegno il tenente colonnello Carmelo Albanese, arrivato negli scorsi giorni.

Chi è

L’ufficiale superiore arriva dopo aver comandato per tre anni la Compagnia carabinieri di Lecco, prima ancora una lunga esperienza quale insegnante nella Scuola Marescialli dei carabinieri di Velletri e successivamente al 1° Reggimento Mobile carabinieri Piemonte, dove ha gestito il complesso settore logistico, visto che il Castello Reale di Moncalieri è la sede del Reggimento da oltre 70 anni.

L’impegno

Come Capo Ufficio Comando sarà ora il primo a tradurre e riversare verso l’esterno e ai comandi dipendenti l’indirizzo operativo del Comandante Provinciale, dovendo ancor prima raccogliere e fare sintesi di tutte le esigenze del territorio e delle eventuali criticità emergenti, non solo dell’ordine e della sicurezza pubblica, ma relative a tutti gli aspetti della società, da portare all’attenzione del colonnello comandante provinciale quale vertice operativo dell’Arma sul territorio e membro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto.