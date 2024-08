Cappotto termico e pannelli solari. Il condominio comunale si fa green

Per il condominio comunale di via Manara 33 si prospetta un nuovo look e una svolta green. Grazie a un finanziamento di 2.415.352 euro tramite bando regionale Ecosap, tra un anno inizieranno i lavori che forniranno un cappotto termico, infissi nuovi, e pannelli solari. Si tratterà di interventi di efficientamento energetico e di manutenzione, a cui compartecipa il Comune con uno stanziamento di 294.693 euro. Risalente al 1983, quello di via Manara ospita 57 appartamenti – da monolocali a trilocali – su tre scale. I piani fuori terra sono 7, più uno seminterrato adibito a cantine e posti auto. La superficie coperta è di 3.060 metri quadri ed esternamente ci sono spazi a verde e pavimentati. L’isolamento a cappotto prevede l’applicazione di pannelli isolanti su tutte le facciate, sui plafoni degli ambienti a piano seminterrato e sulla soletta di copertura, con tipologie d’intervento diverso: per alcune porzioni della facciata è sufficiente il preliminare trattamento delle facciate per rendere le superfici idonee all’applicazione dei pannelli isolanti, ma per quanto riguarda le facciate sud e nord e altre porzioni che costituiscono il ponte termico delle facciate est ed ovest, le superfici al momento non sono intonacate ma in calcestruzzo a vista. Per rendere idonee anch’esse si prevedono interventi di asportazione con mezzi meccanici o tramite idroscarifica. Prevista la sostituzione di finestre e portefinestre in alluminio, nonché di cassonetti e avvolgibili in legno. I nuovi serramenti avranno caratteristiche di trasmittanza termiche al passo con i tempi, in grado di garantire una tenuta ottimale delle temperature interne.

Gli interventi sull’impianto termico prevedono invece la rimozione delle caldaie autonome presenti in ogni appartamento e la realizzazione di un nuovo impianto termico centralizzato costituito da 3 caldaie a gas a condensazione, completo di gestione con controllo da remoto. Verranno inoltre installati contabilizzatori in ogni appartamento. Sull’edificio verrà poi apposto un impianto fotovoltaico composto da 48 pannelli in silicio e un sistema di accumulo con batterie a ioni di litio, permettendo di immagazzinare un totale di 13,1 kWh. I lavori partiranno entro il 31 luglio del 2025 e il collaudo avverrà entro fine luglio 2026.

Alessandro Salemi