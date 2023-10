Cappato rilancia: il 2 dicembre tutti a Monza

"Il 40% senza simboli di partito, contro la mobilitazione del Governo e la defezione del sindaco Pd Monza, che ha annunciato la sua “scheda bianca” a due giorni dal voto, è un risultato straordinario dal quale ripartire". Il giorno dopo il verdetto delle urne, che lo ha visto perdere contro il candidato del centrodestra Adriano Galliani, Marco Cappato rilancia, dando appuntamento al suo elettorato il 2 dicembre a Monza. Obiettivo, "porre le basi alle prossime azioni in Brianza, Italia e Europa".

"Il risultato che abbiamo raggiunto è qualcosa di straordinario, del quale fare tesoro – dice Cappato –. Prima ancora che con i nostri avversari ci siamo dovuti scontrare con la disinformazione, il disinteresse e l’apatia indotte da una politica che resta distante dalla vita delle persone. Nonostante tutto, sento di uscire rafforzato da questa impresa, per l’interesse che hanno suscitato le nostre proposte e il sostegno ricevuto. Per tutti questi motivi ho deciso di convocare un’assemblea pubblica per discutere le iniziative future per la Brianza, l’Italia e l’Europa, a partire dai temi che sono stati al centro della campagna elettorale. Mentre con l’Associazione Luca Coscioni è in corso la raccolta firme sulla legge di iniziativa popolare regionale “liberi subito” sul tema del fine vita e proseguiranno le azioni di disobbedienza civile".

M.Guz.