Capitano d’impresa e di sport. Gli amatori del pedale, il basket e anche la Nazionale di calcio. Frigerio, sponsor di passione

Ha saputo guardare avanti, iniziando dallo sport. Giancarlo Frigerio da piccolo amava praticare e seguire lo sport. Qualunque sport. Col passare del tempo si è appassionato di ciclismo: ex campioni come Gianni Motta (un Giro d’Italia, un Giro di Lombardia) e Giacomo Fornoni (campione Olimpico 100 km a squadre Roma ‘60) gli aprirono un mondo. Da quel momento la sua passione per le due ruote è stata sconfinata. E continua anche oggi in sella alla sua bicicletta da corsa. Il ciclismo lo ha portato a organizzare raid in tutta Italia, sponsorizzazioni a squadre amatoriali e giovanili, affiancando il nome della propria azienda - la Frigerio Viaggi - al Giro d’Italia donne e a gare di ciclocross. Tutto questo, e non solo, è Giancarlo Frigerio. Giussanese di lunga data (classe 1949) è stato tra i più giovani fondatori negli anni ’60 del Gruppo sportivo Giovani Giussanesi.

"La mia azienda – racconta con orgoglio – è sensibile da sempre al mondo dello sport, ha sposato i valori di partecipazione e condivisione. Siamo tra gli sponsor e fornitori della Pallacanestro Cantù e della squadra di calcio del Milan che utilizza i nostri mezzi della Divisione Trasporti. Crediamo anche negli sport emergenti e nelle giovani realtà che abbiamo sul nostro territorio come l’associazione sportiva Sbanda Brianza, che si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nel panorama nazionale ed internazionale degli sport rotellistici". Altruista, filantropo, Frigerio si è anche occupato di tutta la logistica del Giro d’Italia Donne di quest’anno dando il proprio supporto e una totale sicurezza a 24 squadre, a tutta la carovana della corsa rosa che comprende allestimenti, medici, antidoping, scorte di polizia, operatori video televisivi, commentatori per una communty di 250 persone. "Ci sono momenti in cui bisogna spingere e noi lo stiamo facendo – continua Frigerio –. È con grande soddisfazione che ci tengo a sottolineare la collaborazione con la Nazionale italiana di calcio in occasione delle recenti qualificazioni per gli Europei 2024. L’azzurro è il colore del nostro Paese e abbiamo avuto l’onore di fornire i nostri pullmann brandizzati e realizzati all’insegna del comfort e della sicurezza (nella foto), per accompagnare calciatori, tecnici e dirigenti nei match contro l’Ucraina allo stadio San Siro di Milano e contro la Macedonia all’Olimpico di Roma. E fin d’ora posso dire ufficialmente che a partire dal nuovo anno avvieremo una nuova sponsorizzazione nello sci con la giovane promessa Silvia Cortinovis, nipote della ex campionessa olimpica e mia grande amica Paola Magoni".

Vulcanico, appassionato, deciso e lungimirante, sempre pronto a vincere nuove sfide. E continua ad essere animato dalla voglia di fare, di migliorare e di pedalare nella categoria amatoriale come sponsor di una trentina di atleti suddivisi in due squadre: Jo.We Frigerio Viaggi e il team Food Gass-Frigerio Viaggi. Lungimiranza per investire e aiutare lo sport sono i segreti di un piccolo impero che dal 1° gennaio festeggerà 3 anniversari: i 25 anni di Frigerio Viaggi Network, società che riunisce 90 tra agenzie e consulenti in tutta Italia, i 50 anni di Frigerio Viaggi che si occupa di turismo, corporate ed eventi, e i 75 anni di Frigerio Trasporti, capostipite del Gruppo con un parco auto di 30 pullman e minivan.