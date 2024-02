Cantiere Brugherio tra strade e scuole

Progetti in cantiere, altri in attesa di partire, altri ancora realizzati. L’assessore al Bilancio con delega anche ai Lavori pubblici, Massimiliano Balconi, svela la città del futuro. Per il 2024 fra progettazione e gestione di immobili comunali si parla di un valore di quasi 1,6 milioni di euro. È in programma la riqualificazione del Centro disabili di via Oberdan (181mila euro), resa necessaria in seguito a un sopralluogo di Ats. Da riqualificare l’illuminazione delle scuole comunali verso l’efficientamento energetico con 13mila euro di finanziamento statale. Sempre in ambito scuole ferve la progettazione per ottenere il certificato prevenzione incendi nei plessi Don Camagni e Manzoni (484 mila euro). Il piatto forte è la climatizzazione della Biblioteca comunale (800mila euro), prevista ormai dal 2014, quando ancora il preventivo era di 300mila euro. Verrà, invece, realizzato nel 2025 il parcheggio nell’area ex Sporting per 500mila euro grazie a fondi regionali. In origine era destinato a via Volturno (poco più in là), ma non era realizzabile a causa dei parcheggi privati sotterranei. Quindi, d’accordo con la Regione, verrà realizzato nell’area ex Sporting, in corrispondenza di Edilnord, rasoterra, coprendo la vecchia piscina in disuso da anni. Il Comune ha chiesto alla Regione se fra le pieghe di bilancio ci fossero altri fondi, per aggiungere nella stessa area un campo da padel con la club house. È in corso la riqualificazione di una serie di strade, con varie priorità d’urgenza. Già eseguita l’asfaltatura di via Monte Grappa così come quella di via Kennedy, dove si tiene il mercato e i cittadini spesso cadevano a causa delle buche.

"Il contratto biennale per le strade con Global strade – sottolinea l’assessore Balconi – prevede 600mila euro per manutenzione e cartellonistica, più altri fondi per le asfaltature". Tra primavera ed estate è prevista la riqualificazione viabilistica di via Matteotti (82mila euro), la manutenzione straordinaria di via Marsala (93mila euro), gli attraversamenti pedonali rialzati in via Santa Clotilde e via Quarto, richiesti dai cittadini (77mila euro). Realizzato il progetto e già affidati i lavori per la riqualificazione di via Matteotti, a senso unico da via Monza a via Buozzi, lo stesso per la riqualificazione straordinaria di via Marsala, tra via Kennedy e via Quarto. Numerose le progettazioni previste tra il 2024 e il 2026: già da quest’anno la riqualificazione di via Aldo Moro. In corso la realizzazione della nuova mensa e spazio polifunzionale della scuola De Filippo (964mila euro, di cui 700mila di fondi Pnrr), con fine lavori prevista a novembre e la climatizzazione dell’Auditorium comunale (98mila euro di fondi Pnrr) che sarà completata a dicembre.

Cristina Bertolini