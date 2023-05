Cani in marcia contro gli abbandoni Passeggiata, merenda e agility dog Torna la manifestazione dell’Enpa

di Barbara Apicella

Se il tempo reggerà sarà l’edizione numero 29. È tutto pronto per “4 passi a 4 zampe”, la manifestazione organizzata dall’Enpa per sensibilizzare la popolazione contro l’abbandono degli animali. L’appuntamento è per domani con la passeggiata al Parco aperta dal Nucleo carabinieri a cavallo che richiama ogni anno centinaia di persone. La passeggiata all’interno del polmone verde recintato si conclude con la merenda e attività di agility.

La marcia patrocinata dal Comune di Monza, dalla Provincia e dalla Reggia di Monza, non è solo una piacevole camminata. "L’iniziativa è nata - ricordano dal rifugio di via San Damiano - come simbolico atto di denuncia contro gli abbandoni estivi e le altre forme di maltrattamento nei confronti degli animali, un argomento quanto mai attuale se pensiamo a quanto sta succedendo con gli orsi del Trentino e con le nuove normative a favore della caccia selvaggia". Il ritrovo è fissato alle 14.30 al parcheggio di Porta Vedano. Le iscrizioni si aprono alle 14.30: la quota di partecipazione è di 10 euro per ogni cane e dà diritto a ricevere una t-shirt con il logo della manifestazione e un buono per la merenda (sia del proprietario sia del cane) da consumare al termine della camminata. Un percorso lungo 3 km all’ombra con arrivo in Cascina San Fedele. I cani dovranno essere tenuti al guinzaglio e si invitano gli accompagnatori a munirsi di una ciotola e di una bottiglietta d’acqua per permettere ai cani di bere. La giornata terminerà con attività di agility nel pratone adiacente alla Cascina San Fedele con giochi che verranno condotti da educatori cinofili dell’Enpa. In caso di pioggia persistente o temporali la manifestazione verrà annullata. Gli organizzatori invitano, chi intende partecipare all’evento, a controllare la pagina Facebook e il sito dell’Enpa di Monza.