Campus sociale. L’inclusione non va in ferie

Ad accogliere bambini e ragazzi durante l’estate sono in prima linea anche gli istituti cattolici. A Monza a fornire questo tipo di servizio - oltre che tutte le parrocchie cittadine con l’oratorio feriale in corso fino al 5 luglio (a circa 50 euro a settimana di media, tutto incluso) - sono anche il centro Mamma Rita delle suore Minime Oblate del Cuore Immacolato di Maria e l’istituto pavoniano Artigianelli. Sono realtà consolidate da parecchio tempo in città, prima ancora che come centri estivi, in qualità di centri diurni per dopo scuola e servizi di assistenza ai minori. Con i loro campus estivi coprono i mesi di giugno e luglio offrendo servizi a prezzi competitivi, con costi settimanali che variano - a seconda dell’istituto e del tipo di offerta - dagli 85 ai 150 euro. Il centro Mamma Rita, per 135 euro a settimana (più eventuali 5 euro per piscina), ha già attivo dal 10 giugno – fino al 26 luglio – il suo campus estivo nella sede di Villa Eva in via Segrè, che accoglie anche bambini indicati dai servizi sociali (le cui spese in questo caso sono coperte dal Comune). Il loro servizio, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.30, è rivolto ad alunni della scuola primaria e della secondaria di primo grado, offrendo gioco, esperienze laboratoriali, musica, teatro, piscina, sport, e il servizio trasporto casa-centro estivo e centro estivo-casa. "Cerchiamo di andare incontro alle difficoltà materiali delle famiglie – chiarisce madre Patrizia Pirioni, responsabile pedagogica del centro Mamma Rita –, ma anche a quelle educative, cercando di dare supporto ai ragazzini di elementari e medie nello studio e nella socializzazione. Sono 35 i bambini iscritti settimanalmente, a cui si aggiungono di volta in volta altri che vengono da fuori, ad esempio dagli oratori, per una media di circa 60 a settimana". "Un nostro di più – conclude la sorella –, è che il 30 luglio ci muoviamo verso la Liguria, nel nostro centro di Loano, dove i bambini possono passare 15 giorni al mare".

Di lunga tradizione è anche il campus estivo dell’Istituto pavoniano Artigianelli, il Ciagi Pavoni, attivo a Monza sin dal 2000. Qui l’offerta e le tariffe variano nel tempo: a giugno si fa solo mezza giornata, dalle 14 alle 17 dal lunedì al venerdì (escludendo la gita del mercoledì che è dalle 9 alle 17), per 45 euro settimanali. A luglio (fino al 26) si passa a 85 euro a settimana, pranzi e uscite comprese, con giornate intere che vanno dalle 9 alle 17 da lunedì a giovedì, e fino alle 15 il venerdì. "Abbiamo circa 25-30 ragazzi a settimana provenienti da tutto il territorio cittadino – spiega Sara Danuvola, coordinatrice del Ciagi Pavoni –, di cui una parte frequenta già il nostro centro durante il resto dell’anno e una parte è new entry. Noi seguiamo i ragazzi delle medie, dai 10 ai 16 anni, con l’intento di regalare a loro momenti aggregativi formativi e appassionanti".

Alessandro Salemi