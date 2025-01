Camminate nel parco fra arte e natura

Una passeggiata per smaltire gli eccessi a tavola accumulati tra Natale e Capodanno. Fine settimana nel verde per i golosi pentiti che potranno scegliere i sentieri del Parco Pane per contrastare gli effetti delle calorie. La mappa degli angoli più suggestivi del Vimercatese è on-line, 4mila ettari di natura, ordinati nel sito del polmone che aiuta i gitanti a mettere a punto l’escursione personalizzata. La “remise en forme“ è 2.0. Dall’home page è facile optare per il posticino preferito. Decine le opzioni possibili. Si può camminare tra ville e vivai, oppure, andare per rogge e canali, da Caponago a Bussero, 11 chilometri costeggiando il Villoresi, una promenade di 4 ore. O, spingersi alla scoperta delle riserve, qui spuntano due classici, il Boscone di Ornago e le Foppe di Cavenago.

O, ancora, addentrarsi nella piana agricola fra Vimercate e Mezzago con partenza da Cascina Corrada (Usmate Velate) e approdo a Cascina Belgioioso (Busnago), 2 ore mezzo a passo da turista per coprire i quasi dieci chilometri di itinerario. Otto possibilità sui 42 chilometri totali del Parco Agricolo Nord Est, con un percorso per stacanovisti dell’aria aperta che parte da Gessate e arriva a Verderio, attraversando tre province: Brianza, Milano e Lecco.

Gli amanti della cultura possono buttarsi su ville e vivai, 7 chilometri per 2 ore e mezzo di escursione alla scoperta di antiche dimore da Omate a Burago. O, ancora, concentrarsi sulle cascine, partendo dalla Cavallera per passare alla Foppa e al Pignone. Sei chilometri e mezzo da percorrere anche dalla porta del parco di San Fiorano, a Villasanta. Si può andare a piedi o in bicicletta, il sito fornisce cartine e tappe. Sullo sfondo, flora e fauna autoctone, con esemplari rari e in alcuni casi, rarissimi. Senza contare i monumenti. Chi non teme la fatica può spingersi fino al Villaggio Operaio di Crespi d’Adda, tesoro Unesco, esempio unico di archeologia industriale sulla sponda Bergamasca del fiume. Il sito per mettere a punto il tour dedicato al benessere è pane.webeasygis.it

Barbara Calderola