Camion perde il carico in strada, chilometri di coda in via Lario

Chilometri di coda ieri mattina lungo la provinciale Monza-Saronno, paralizzata nel tratto di via Lario, fra il capoluogo brianzolo e Muggiò.

Verso le 8.30 all’altezza della rotonda del Bennet in direzione Muggiò un camion ha perso una parte del carico di terra e sassi in due punti sulla strada, mettendo in pericolo la viabilità.

Sul posto è intervenuta la polizia locale per regolare in qualche modo il traffico, meno intenso rispetto alle giornate lavorative ma comunque vivace per lo shopping natalizio.

A farne le spese ancora in tarda mattinata soprattutto gli automobilisti diretti verso piazzale Virgilio a Monza, dove via Lario incrocia i viali a più alto scorrimento, come viale Battisti, Elvezia e Lombardia.

Rimosso tutto il materiale caduto, la viabilità è ripresa a rilento. Poteva andare peggio, con la possibilità di incidenti e grande pericolo soprattutto per le moto.