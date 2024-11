Cambio di prospettiva. Autoritratti nel Parco “copiando“ Vivian Maier

Mentre negli spazi del Belvedere della Villa Reale di Monza continua la mostra “Unseen. Le foto mai viste di Vivian Maier“ (nella foto) con 220 opere dell’artista pioniera della street photography, proseguono anche gli eventi che nel weekend approfondiscono vari aspetti della fotografia in generale. Un ciclo di appuntamenti collaterali che Vertigo Syndrome dedica al mondo dell’immagine, ci cui fanno parte workshop artistici, conferenze sulla storia della fotografia, laboratori per i bambini e varie iniziative di approfondimento. Anche questo fine settimana il calendario propone due eventi, entrambi a cura della docente, curatrice e giornalista Loredana De Pace, in collaborazione con lo Studio CAOS con il Circolo Fotografico Monzese. Domani, dalle 15 alle 18, “Lettura portfolio“. Ogni partecipante, a cui è richiesta l’iscrizione (info@vivianmaierunseen.com), avrà a disposizione 20/25 minuti con la docente, che visionerà i lavori di ciascuno, offrendo consigli e suggerimenti. L’occhio critico di Loredana De Pace supervisionerà i lavori degli aspiranti autori, individuandone i punti di forza e quelli critici, delineando con loro le possibilità di migliorare gli scatti dal punto di vista tecnico e le prospettive di crescita. La lettura del portfolio è gratuita per i possessori del biglietto della mostra, valido per la giornata in corso. Partecipazione al solo evento: 5 euro.

Domenica, invece, incontro dal titolo “Il parco nell’ottica di Vivian“, workshop di una giornata sull’autoritratto. Durante la prima parte teorica (10.30-13) i partecipanti si misureranno con il concetto di autoritratto, a partire da quelli realizzati da Vivian Maier, passando per gli autoritratti nella storia dell’arte e della fotografia. Nel pomeriggio (16-19) si passerà alla parte pratica: un percorso all’interno del Parco della Reggia (con il supporto dei soci del Circolo Fotografico Monzese), in cui ogni fotografo sarà chiamato a confrontarsi in prima persona con il particolare genere artistico di Vivian Maier, per definizione ricco di implicazioni estetiche ma anche psicologiche, più di altri temi votato all’espressione intima di sé. Partecipazione al workshop 34 euro comprensivo del biglietto della mostra. Per chi è già in possesso del biglietto della mostra, il workshop ha un costo di 20 euro (integrazione possibile solo in cassa).