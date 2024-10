Cambio al vertice in Brianza. Il genio della stampa in 3D guida i giovani imprenditori

È il monzese Simone Zanotti il nuovo presidente del Gruppo giovani imprenditori di Apa Confartigianato Imprese. L’elezione segna l’inizio di un nuovo capitolo per il gruppo under 40 di Apa Confartigianato Imprese Milano Monza Brianza, dopo la guida di Francesco Figini. Classe 1989, Zanotti è titolare e amministratore delegato dell’azienda 3D Store Monza Srl. Dopo il diploma da geometra ottenuto al Mosé Bianchi di Monza e gli studi in Ingegnerie Edile al Politecnico di Milano, nel settembre del 2014 ha l’intuizione di acquistare la sua prima stampante 3D a filamento. Ci si dedica con impegno e passione, studiando i segreti delle tecnologie additive, fino a trasformare l’hobby in un mestiere: nel 2015 fonda la sua prima società di stampa 3D con sede a Lissone, conquistando anche il Truciolo d’Oro per l’innovazione nel 2017. Nel gennaio del 2018 fonda l’attuale società 3D Store Monza Srl con cui vende stampanti 3D e consumabili, ma soprattutto produce prototipi, manufatti artistici e produzioni in serie per clienti di ogni settore (dall’alta moda all’automotive, dall’aerospaziale all’arredamento, dal medicale all’illuminotecnica). In pochi anni l’azienda cresce e nel marzo del 2024 si sposta negli attuali spazi di via Monte Grappa a Monza. Il nuovo presidente ha tracciato le linee principali del suo programma di mandato, evidenziando la volontà di dare continuità al lavoro svolto dal suo predecessore, ma anche di introdurre nuove strategie per affrontare le sfide future. "Vogliamo essere un punto di riferimento solido e dinamico per i giovani imprenditori, creando un network in cui ognuno possa trovare supporto e ispirazione", ha chiarito Zanotti.

Ma un aspetto centrale sarà il dialogo tra scuole e imprese: "La formazione è cruciale per il futuro dei nostri settori. Il legame tra il mondo dell’istruzione e quello dell’artigianato deve essere sempre più stretto. Per questo ci impegneremo per creare nuove opportunità di collaborazione con le scuole, favorendo l’incontro giovani imprenditori-studenti in aula. È importante che il nostro settore non solo mantenga le sue radici tradizionali, ma che sappia anche evolversi, aprendosi a nuove tecnologie e modalità di lavoro. Vogliamo promuovere una visione dell’artigianato che sia moderna, attenta alla sostenibilità e all’innovazione, oltre che capace di attrarre le nuove generazioni".