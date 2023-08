Calo delle commesse Electrolux si ferma ancora

di Gabriele Bassani

Nessuno sciopero per il caldo alla Electrolux di Solaro, ma preoccupazione per la ripresa dopo le ferie estive che già dovrà fare i conti con due giornate di chiusura forzata della fabbrica. Nello stabilimento di corso Europa, dove si costruiscono le lavastoviglie della multinazionale svedese, l’attività è proseguita regolarmente in questi giorni di grande caldo, considerando però che la fabbrica sta funzionando a regime ridotto, solo con il primo turno della mattina, dalle 6 alle 14, come programmato per lo smaltimento delle ferie nel mese di agosto.

All’interno dei reparti di produzione, il caldo c’è, ma è mitigato dai raffrescatori, che uniscono ventilazione e nebulizzazione e che sono attivati già un’ora prima dell’avvio del turno, per rendere più accettabili le condizioni all’interno dello stabilimento, dove gli operai hanno concordato una serie di break durante il turno per potersi rinfrescare. Condizioni decisamente migliori rispetto a quelle dei colleghi di Susegana, in provincia di Treviso, che proprio in questi giorni hanno improvvisato uno sciopero del caldo, allontanandosi dalla fabbrica prima della fine del turno, di pomeriggio, quando all’interno si sono raggiunti i 34 gradi.

A Solaro però le preoccupazioni sono altre, a cominciare dal "calo dei volumi" che torna a manifestarsi dopo le difficoltà di inizio anno. Significa che il mercato non è pronto a ricevere nuovi pezzi perché è calata la domanda e di conseguenza si deve rallentare la produzione. Questo è il motivo per cui è già stato messo a calendario un fermo fabbrica nelle giornate del 31 agosto e dell’1 settembre.

La ripresa dopo il periodo di ferie sarà quindi con una settimana cortissima, da lunedì a mercoledì. Il piano completo delle altre giornate di chiusura del mese di settembre sarà valutato la prossima settimana insieme alle Rsu, quando dovrà essere affrontato l’avvio della procedura di cassa integrazione.

Intanto, per giovedì prossimo, 31 agosto, è già stato messo a calendario l’incontro del coordinamento Electrolux nazionale per gli assetti produttivi di tutti gli stabilimenti del gruppo.

L’incontro questa volta si svolgerà a Bologna e dovrà affrontare il quadro complessivo della situazione del gruppo per tutti gli stabilimenti italiani.