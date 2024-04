Calendimaggio, due giorni di festa

Puntuale arriva la sagra più famosa di Seveso, “Calendimaggio“, che si terrà tra sabato 4 e lunedì 6 maggio. Sabato si potrà andare a San Pietro Martire con l’esposizione del falcastro e alle 21 in piazza Verdi non manca il tradizionale concerto a cura del corpo musicale “La Cittadina“. In caso di pioggia l’evento si terrà comunque all’Auditorium Centro Pastorale Ambrosiano, in via San Carlo 2. E poi domenica alle 10.30 nel tradizionale scenario del parco del Centro Pastorale Ambrosiano la messa solenne del Calendimaggio al termine della quale la sindaca Alessia Borroni consegnerà al Gruppo Alpini Seveso (foto) il Sampietrino d’oro. Molte le manifestazioni di contorno tra cui le mostre allestite nei saloni del Centro Ambrosiano: “Da solo non basto“, a cura dell’Associazione Don Mezzera; “I primi 100 anni della Parrocchia di San Pietro Martire“, a cura di Giovanni Porro, Luigi Marzorati, Carla Caldera, Raffaella Porro Marzorati, Emilia Ghirardi, Cecilia Panzeri, Francesco Porro; “We are colors“, a cura di Marco Pessa e Corpo Musicale “La Cittadina“; “Pope Francis Rescue Home, Malindi Kenya“, a cura dell’Associazione LeQuattroElle; le opere pittoriche di Franco Galimberti, a cura di Galimberti Claudio; Mostra Iconografica Bizantina; mostra fotografica “World Water Day Photo Contest 2024 – Water For Peace exhibition“, a cura di Lions Club Seregno.

Per i sevesini è la kermesse più attesa dell’anno con la voglia di trascorrere due giornate spensierate. I volontari sgomitano per dare il loro aiuto, le idee sono sempre innovative ele mostre sono una meglio dell’altra alcune davvero di ottimo livello e soprattutto è atteso il momento solenne dell’assegnazione del Sampietrino d’oro, dove la gente non riesce a entrare nel Santuario per il troppo afflusso di persone di ogni età.

Sonia Ronconi