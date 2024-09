Caldaie nuove e sicurezza alla De Amicis

Scuole sotto i ferri a Lissone in vista del ritorno degli studenti tra i banchi. Dopo le medie Farè, le elementari Tasso e la materna Piermarini, anche per le elementari De Amicis il Comune ha messo in cantiere una serie di lavori di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria sugli impianti termici.

Opere rese necessarie dal fatto che durante il passato anno scolastico si sono danneggiate entrambe le caldaie, in una maniera ritenuta non più riparabile. Così la Giunta ha dato il via al progetto esecutivo per gli interventi di risistemazione dell’impianto della primaria di via Tarra, nella frazione di Santa Margherita. "Alla De Amicis si sono irrimediabilmente danneggiate le caldaie – spiegano la sindaca Laura Borella (nella foto) e l’assessore ai lavori pubblici Oscar Bonafè –. Procederemo quindi alla manutenzione straordinaria della centrale termica e all’adeguamento degli impianti meccanici ed elettrici". Sullo stesso istituto di via Tarra sono in corso da luglio i lavori per l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, con un impegno economico di 552mila euro e con interventi su ingresso, aule, uscite di sicurezza, palestra e mensa. Giusto alcuni giorni fa il Comune aveva poi dato l’ok alla sostituzione delle due caldaie e al rifacimento degli impianti termici per un’altra elementare lissonese, la Tasso di piazzale Virgilio, e per la vicina materna Piermarini. Lo stesso tipo di opere è già in corso pure sulle medie Farè. "Grazie a un attento monitoraggio – sottolineano Borella e Bonafè – stiamo portando avanti lavori necessari per garantire la sicurezza di studenti e insegnanti. Si tratta di piccoli ma fondamentali interventi per rendere le scuole luoghi confortevoli e sicuri".

