Cornate, recuperato nell’Adda il cadavere di un uomo

Cornate d’Adda (Monza Brianza) – Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 8 settembre, i sommozzatori e il personale del soccorso fluviale dei vigili del fuoco del comando di Milano hanno recuperato nelle acque della centrale Bertini, nei pressi del fiume Adda, il corpo privo di vita di un uomo di 46 anni.

Sul posto, a Cornate d' Adda, anche i carabinieri della compagnia di Vimercate per gli accertamenti del caso. Secondo la prima ricostruzione l’uomo, intorno alle 15.30, si sarebbe gettato in acqua per un gesto volontario a Paderno d' Adda, in provincia di Lecco. Le correnti hanno poi trascinato il cadavere fino a Cornate. Il pm di Monza ha disposto la restituzione della salma ai familiari.