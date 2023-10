Caccia all’ex fidanzatina a scuola. Un’ora di scompiglio all’Olivetti

Un’ora di scompiglio e tensione ieri all’istituto alberghiero Olivetti, per l’ingresso di uno sconosciuto alla ricerca della ex fidanzatina tra i banchi. Alle 11 l’allarme, quando i collaboratori scolastici hanno avvertito dell’ingresso di un estraneo nell’istituto, che condivide il cortile con il centro civico di via Lecco. Il giovane, nel quale i collaboratori scolastici e il vice preside hanno riconosciuto un ex studente, cercava la ex fidanzatina: un amore finito, di cui la ragazza non voleva più sapere.

"Trattandosi dell’intervallo lui l’ha incrociata e lei è scappata spaventata e fra le lacrime ha chiesto di telefonare alla mamma che poi ha parlato con il ragazzo", spiega la dirigente Renata Cumino. Subito i collaboratori scolastici e il vice preside hanno offerto protezione alla ragazza. "È stato veramente difficile interloquire con il ragazzo che vagava da un piano all’altro senza accettare alcun dialogo e rifiutando di lasciare la scuola – continua la preside – Quindi abbiamo avvisato il personale ai piani che ha dato disposizione a docenti e studenti di non uscire dalle classi". La dirigente ha chiamato la Polizia per calmare il giovane, visibilmente agitato. Solo all’arrivo della volante il ragazzo si è calmato e si è scusato con la preside, promettendo che non succederà più. La preside non ha sporto denuncia: "Si è trattato di un caso isolato, ha funzionato la vigilanza sui singoli piani". Dopo circa un’ora è stato dato il “via libera” per poter uscire dalle classi.