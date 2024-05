Caccia ai tifosi vandali: "Danni per 100mila euro. Abbiamo rischiato grosso"

La Folgore Caratese chiede tra i 50mila e i 100mila euro di danni, il Legnano annuncia denunce. I fatti risalgono a domenica pomeriggio, stadio “Casati“ di Verano Brianza, ribattezzato da quest’anno Sportitalia Village, ma di proprietà comunale e concesso in gestione al club. Il Legnano da circa un mese non ha a disposizione il proprio stadio in procinto di ospitare il palio cittadino per il quale serve un allestimento ad hoc che costringe ogni anno la squadra lilla a migrare altrove. La Folgore Caratese concede l’ospitalità. Era già successo in campionato, si ripete per il turno secco di playout di serie D contro la Castellanzese. C’è in ballo la retrocessione e a scendere in Eccellenza lo fa il Legnano che dopo sette minuti resta in dieci uomini e al 90’ i gol subiti saranno cinque.

La frangia della tifoseria più calda, già arrabbiata per una situazione societaria tutt’altro che chiara, contesta. E lo fa duramente lanciando fumogeni sul campo sintetico e dopo il triplice fischio chiama a raccolta i giocatori sotto la tribuna. Volano parole grosse, gli ultras scuotono con forza la recinzione. In serata la Folgore emette un comunicato in cui si parla di "tifosi lasciati liberi di distruggere spalti e manto erbos" e stima i danni tra i 50 e i 100mila euro.

Di ieri la risposta del Legnano che chiarisce come non fosse compito suo garantire l’ordine pubblico e che si tutelerà "attraverso la denuncia contro ignoti per i reati di danneggiamento e disturbo dell’ordine pubblico". "Ci risulta che il campo sia rovinato in più punti e la recinzione interna non sia più salda. Abbiamo interpellato i dirigenti della Folgore, ci incontreremo nei prossimi giorni e faremo un sopralluogo oltre a un incontro con la polizia locale", spiega il primo cittadino di Verano, Samuele Consonni che si pone una domanda: "Come è possibile che la Federazione dia l’ok per disputare una gara così importante in una struttura così piccola? E se anche la tifoseria avversaria fosse stata così calda cosa sarebbe successo?".