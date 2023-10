Burago di Molgora, operaio di 22 anni folgorato dalla corrente elettrica: è gravissimo

Burago di Molgora (Monza e Brianza), 31 ottobre 2023 – Stava montando un nuovo macchinario all'interno della Felice Dania, storica fabbrica di scatole a Burago Molgora, in Brianza, quando per un motivo ancora da accertare è rimasto folgorato da una scarica da 380 volt.

Il ragazzo di 22 anni dipendente di un'azienda di Conselice, nel Ravennate, la Pentatech, è rimasto gravemente ferito. Portato in codice rosso, in condizioni critiche, al San Gerardo di Monza, dove al momento è ricoverato in coma. In mattinata, durante l'installazione di una pellettizzatrice, l'intervento su un quadro elettrico che si riteneva non alimentato dall'elettricità. E poi la terribile scossa che ha attraversato il corpo del giovane.

Sono ore decisive per comprendere se l'operaio si portà salvare. Nel frattempo, nel capannone di Burago sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Vimercate, i Vigili del fuoco e l'Ats per i rilievi che dovranno stabilire cosa non abbia funzionato.