Brugherio, studenti in corteo: “Basta vandalismi, proteggiamo la nostra scuola”

Brugherio (Monza) – 6 ottobre 2023 – "Basta vandalismo, proteggiamo la nostra scuola, proteggiamo il nostro futuro". Con questo striscione, questa mattina, i ragazzi della scuola media Eduardo De Filippo di Brugherio (San Damiano) hanno percorso in corteo le strade cittadine, per protestare contro la sequela di atti di vandalismo che assilla la loro scuola. Al loro fianco i compagni più piccoli della scuola primaria Fortis e della scuola dell'infanzia Rodari dello stesso Istituto comprensivo Nazario Sauro.

La scuola ha subito ben 18 incursioni di malviventi dal 2018, di cui 4 lo scorso anno scolastico e 2 dall' inizio dell'anno scolstico. Durante l'ultimo, il 24 settembre scorso, i balordi entrati nella notte da un buco nella parete, hanno cercato di scatenare le fiamme, dando fuoco ad una sedia. Il fumo ha raggiunto il laboratorio di informatica, riducendo in cenere i computer presenti.

"Siamo qui per denunciare e affrontare un problema urgente che affligge la scuola - scrivono Manuel Gabellone e Ferdinando Ronzullo di 3'C, portavoce della scuola - l'intrusione dei vandali. Questi atti vandalici non solo danneggiano la nostra struttura, ma minano il nostro ambiente di apprendimento. Uniamoci per difendere il nostro diritto a un'istruzione sicura e di qualità. La nostra è una protesta pacifica e rispettosa delle leggi locali. Abbiamo deciso di coinvolgere genitori, insegnanti e la comunità nel sostenere questa causa, per far sentire la nostra voce".

Come spiega la dirigente d'istituto Annamaria Sicilia, la scuola aveva appena acquistato i Pc rigenerati, da utilizzare per le prove Invalsi e per una didattica sempre più all'avanguardia, ma i vandali li hanno mandati in fumo. "Questo attacco - sottolinea la dirigente - esprime il disagio di una comunità. Quindi la marcia pone una riflessione seria: occorre l'intervento di tutti. La marcia è l'inizio di un percorso di istruzione e di ripristino della legalità".

Alla testa del corteo la vice sindaco Mariele Benzi: "I lavori urgenti di ripristino dei locali e delle attrezzature danneggiate ammontano a circa 50 milà euro più Iva (60 mila in totale). Poi si dovrà aggiungere anche il costo dei sistemi antintrusione che arriveranno nei prossimi giorni". Saranno concordate con le forze dell'ordine modalità straordinarie di sorveglianza e passaggi notturni frequenti.