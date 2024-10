Brugherio, importuna clienti al supermercato: scatta l’espulsione

Brugherio (Monza), 15 ottobre 2024 – Non si fosse messo a importunare in maniera ossessiva gli altri clienti costringendo i vigili a venire a occuparsi della questione forse non si sarebbe scoperto che sulla sua testa pendeva un ordine di espulsione. E' accaduto nella mattinata di ieri quando una pattuglia della polizia di Brugherio è stata inviata in viale Europa presso un supermercato in quanto alcuni clienti avevano segnalato una persona che li importunava.

Giunti sul posto e' stato individuato un soggetto corrispondente alla descrizione fornita e alla richiesta di fornire documenti l'uomo ha riferito di non averli con sé. A quel punto l’uomo, di nazionalità peruviana, e' stato accompagnato in Questura a Monza per l'identificazione.

Ed è risultato a suo carico che era stata respinta la sua richiesta di asilo politico risalente al 2020 e che c'era un relativo ordine di allontanamento cui non aveva mai ottemperato. È stato dunque emesso un decreto di espulsione e il sudamericano e' stato denunciato per violazione alle leggi sull’immigrazione.