Tre nuovi ecografi donati alle strutture dell’Asst

Tre nuovi ecografi per Asst Brianza. A donarli Cancro Primo Aiuto. Due macchinari resteranno a Desio. Il primo destinato alla Chirurgia generale e d’Urgenza. Il secondo, un moderno apparecchio portatile per la diagnosi da remoto e il teleconsulto verrà utilizzato in Cardiologia. Il terzo è a disposizione dell’ospedale di Vimercate. Nel polo è stato realizzato un servizio dedicato alle donne vittime di violenza sessuale che offre assistenza ginecologica, psicologica e legale. In un contesto così delicato l’ecografo aiuterà il personale sanitario a valutare i traumi subiti dalle vittime. "Un gesto di grande valore, che conferma ancora una volta quanto sia preziosa la sinergia con il tessuto associativo del territorio", sottolinea il direttore generale Carlo Alberto Tersalvi, che ha ricevuto gli strumenti nel corso di una piccola cerimonia.

Bar.Cal.