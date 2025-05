Scontro fra due automobili, sfondata la recinzione di una casa

Ci sarebbe un semaforo rosso ignorato all’origine del grave incidente stradale che ha provocato il ferimento di due persone l’altra sera a Barlassina, all’incrocio tra la statale dei Giovi e via Trento. Uno scontro violentissimo tra due vetture, una proveniente da Seveso e l’altra che stava uscendo da via Trento: un’auto è finita addosso alla recinzione dell’abitazione sul lato opposto della strada sfondandola, prima di rimbalzare di nuovo nella carreggiata. È successo poco dopo le 20.30: sul posto due ambulanze, l’auto medica e i vigili del fuoco. A bordo delle vetture c’erano due uomini, di 37 e e 54 anni, entrambi con ferite e contusioni importanti ma non in pericolo di vita. Sono stati portati in codice giallo, uno all’ospedale San Gerardo di Monza, l’altro al Sant’Anna di Como. Sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente, che ha reso necessario la chiusura temporanea della statale dei Giovi.

Ga.Bass.