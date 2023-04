Incidente a Brugherio: bambino di 11 anni investito da un'auto

Brugherio (Monza), 2 Aprile 2023 - Brutto spavento per un bambino di 11 anni che questo pomeriggio è stato investito da un'auto a Brugherio. L'incidente stradale è avvenuto poco prima delle 16.30 in via San Giovanni Bosco. A travolgere il ragazzino, S.R., di Brugherio, è stata la vettura guidata da un'automobilista che si è fermato per prestare soccorso.

L'allarme al 112 è scattato in codice rosso e sul posto sono arrivati l'elisoccorso da Milano, un'ambulanza e un'automedica, oltre che i carabinieri della Compagnia di Monza e i vigili del fuoco di Monza. Fortunatamente dopo un primo esame le lesioni subìte dall'undicenne sono risultate da codice giallo e S.R. è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale pediatrico Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

È solo l’ultimo caso che ha visto un giovanissimo travolto in strada. Il 10 febbraio scorso un bambino di 12 anni era stato investito da un'auto mentre attraversava la strada a Lesmo. Pare che il bambino stesse attraversando una piccola via nel cuore della frazione di Peregallo a pochi passi dalla chiesa, per raggiungere la casa dei nonni. All'improvviso però è stato centrato da un'auto che viaggiava dal Provinciale in direzione di corso Italia. L'impatto è stato violentissimo, tanto che il parabrezza è andato quasi in frantumi. Sul posto, in codice rosso, è arrivata un'ambulanza, un'automedica e anche l'elisoccorso decollato da Como. Le condizioni del ragazzino sono apparse in un primo momento gravissime, ma una volta stabilizzato dal personale medico il quadro clinico è fortunatamente migliorato, tanto che il 12enne è stato trasportato in ospedale in codice giallo.