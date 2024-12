Brugherio, bimba di 4 anni dimenticata dalla mamma e trovata a girovagare in strada. “Ero andata a fare la spesa”

Brugherio (Monza e Brianza), 19 dicembre 2024 – Infreddolita, ancora con gli abitini da casa. Affamata. In lacrime. Una scena straziante quella alla quale si sono trovati davanti questa mattina gli agenti della polizia locale di Brugherio inviati nei pressi del centro storico del paese per soccorrere una bambina apparentemente abbandonata. Tutto è cominciato alle 9.25 quando una pattuglia è stata inviata nei pressi di un’abitazione in cui era stata segnalata la presenza di “una minore non accompagnata“. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato una bambina di 4 anni in compagnia di una passante che si era fermata anche lei preoccupata ad assistere la piccola che, infreddolita e in lacrime, invocava la mamma e chiedeva aiuto.

L’epilogo

Gli agenti, sempre con l’aiuto della donna che con istinto materno si era presa carico della piccola, hanno provato a farsi spiegare cosa fosse successo dalla bimba, che sembrava di origine straniera ma riusciva a spiegarsi abbastanza bene in lingua italiana nonostante la tenerissima età. Dopo pochi minuti è arrivata per fortuna una signora di 43 anni di origine straniera residente a Brugherio, qualificatasi come la madre della minore che, dopo un abbraccio e un bacio alla piccola, ha spiegato cosa fosse accaduto: si era allontanata per andare a fare la spesa lasciando, appunto, la figlia da sola in casa.

La segnalazione

La piccola, quando si era accorta dell’assenza della mamma, si era però spaventata ed era uscita da sola dalla casa, di cui la madre aveva lasciata aperta la porta. E si era ritrovata così a girovagare disperata per cercarla. Inevitabili le conseguenze: la donna è stata denunciata per “abbandono di persone minori o incapaci“, in base all’articolo 591 del Codice penale.Trattandosi una di cittadina cingalese gli agenti hanno anche proceduto alla sua compiuta identificazione presso l’ufficio stranieri della Questura di Monza. Da cui è risultato che era perfettamente in regola con il permesso di soggiorno.