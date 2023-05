Brindisi col bicchiere mezzo vuoto "Sconfitti, ma siamo la prima forza"

C’è delusione nel gruppo di Fratelli d’Italia per il risultato delle elezioni amministrative, con la vittoria schiacciante al primo turno del sindaco Alberto Rossi (capace di arrivare al 68 per cento dei consensi), ma anche motivi di soddisfazione. Il perché del bicchiere mezzo vuoto lo spiega la coordinatrice cittadina, Samantha Baldo (nella foto): "Quella di lunedì è per tutti noi una sconfitta amara. Sapevamo che non sarebbe stata una sfida facile, ma dobbiamo constatare che molti degli elettori di centrodestra hanno votato il candidato di centrosinistra e questo lo dimostrano le percentuali “ribaltate“ rispetto alle ultime regionali e politiche".

Le aspettative, del resto, erano alte: l’aria che in questo periodo è particolarmente favorevole al centrodestra faceva anche sognare un risultato diverso per quanto Alberto Rossi, il sindaco uscente, fosse davvero un osso duro da contrastare. Baldo, tuttavia, guarda avanti e sottolinea che il bicchiere, malgrado la sconfitta, può essere considerato anche mezzo pieno se, andando oltre la vittoria o la sconfitta, si analizzano anche i dati del medio e lungo periodo: "È corretto considerare – spiega – che dopo cinque anni di lavoro sul territorio, di un’opposizione costruttiva seppur al di fuori del Consiglio comunale, Fratelli d’Italia è passata dal 3.94 per cento del 2018 a quasi il 14 per cento delle ultime elezioni. Un risultato che rende Fratelli d’Italia la prima forza della coalizione".

Però c’è anche dell’altro, al di là degli aridi numeri: "Finalmente anche Fratelli d’Italia sarà rappresentata in Consiglio comunale – conclude Baldo –. Potremo contare su tre dei consiglieri riservati alla minoranza (due spettano alla Lega e uno a Forza Italia, ndr). Continueremo a fare un’opposizione costruttiva e consapevole per il bene di Seregno e dei seregnesi. Riconosciamo ad Alberto Rossi la vittoria e auguriamo a lui e al nuovo Consiglio comunale un buon lavoro".

Gualfrido Galimberti