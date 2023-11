BrianzAcque diventa un festival. Arte e talk show per i vent’anni

“La sensibile magia dell’acqua”. È il titolo della due giorni non stop di talk show, installazioni, performance artistiche e spettacoli, evento clou dei festeggiamenti per il ventesimo compleanno di BrianzAcque, la pubblica utility brianzola del settore idrico. Il progetto-evento è ideato e curato dell’architetta Alessia Galimberti. Il palinsesto prevede un susseguirsi di momenti di confronto tra istituzioni, mondo accademico, dell’imprenditoria e delle professioni con ospiti, personaggi dell’arte, dello sport, della politica, della moda, della musica e ‘addetti ai lavori’ che hanno storie da raccontare e condividere. "Fin da questa primavera - ha sottolineato Enrico Boerci, presidente e Ad di BrianzAcque - abbiamo detto che 20 anni di futuro è qualcosa di più di uno slogan. È il nostro modo di interpretare una storia che è sempre stata fatta di apertura all’innovazione, al confronto con mondi diversi e all’ascolto dei cittadini e degli amministratori. Per questo oggi, abbiamo lanciato un percorso multicanale e senza confini, come lo è l’acqua e come lo è sempre stata la nostra azienda. In arrivo un libro, un grande evento internazionale nella Reggia e tante altre sorprese che sveleremo nelle prossime settimane. Perché questo 2023 non è un arrivo ma una partenza. Anzi, una accelerazione verso 20 anni di futuro al quadrato".

Alessia Galimberti, art director ha anticipato: "L’unione, il confronto e la sinergia dei diversi settori con l’elemento acqua porteranno riflessioni e considerazioni sul benessere umano". Tutti potranno seguire i numerosi talk live con un centinaio di relatori. Per iscriversi basta accedere tramite la piattaforma Eventbrite al link https:bit.lyLaSensibileMagiaDellAcqua. La kermesse è stata introdotta ieri dal presidente della Provincia Luca Sant’Ambrogio, alla presenza del vice presidente Ato di Monza e Brianza, Roberto Borin; il vice presidente di BrianzAcque Gilberto Celletti; l’onorevole Fabrizio Sala; Andy, cofondatore dei Bluvertigo che venerdì 15 proporrà una performance di musica, videoarte e coreografia con due acrobate. Gregorio Mancino, artista fondatore di MovimentArt ha creato l’immagine dell’evento, con il cuore.