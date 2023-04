Bovisio resta all’asciutto Ecco la piazza “spugna“

Una strada lunga quasi un chilometro e una piazza completamente rigenerate per resistere ai cambiamenti climatici. È quel che è successo in via Matteotti dove BrianzAcque ha concluso un intervento di drenaggio sostenibile urbano che, in soli quattro mesi, ha trasformato il volto della via e di piazzetta Silvio Pellico. Grazie ad alberi, aiuole fiorite, rain garden e altri elementi di arredo urbano, la zona è ora in grado di agevolare la raccolta delle acque piovane in eccesso e di contrastare la formazione di isole di calore. Ieri mattina l’inaugurazione dell’opera, finanziata per la quasi totalità da Regione Lombardia per un importo di 1.374.486,37 euro, con luoghi e spazi ridisegnati dal settore progettazione innovativa di BrianzAcque. Il Suds (sistema urbano di drenaggio sostenibile) contro i cambiamenti climatici ha interessato gli oltre 800 metri di strada e marciapiedi. Le aree di bioritenzione, pensate per raccogliere l’acqua e infiltrarla nel terreno anziché nelle reti fognarie, sono state posizionate in modo pressoché continuo lungo tutta la via creando così una sorta di dorsale verde.

Una nuova pista ciclopedonale dipinta di rosso corre parallelamente e la riduzione delle carreggiate e il limite dei 30 chilometri all’ora aumentano la sicurezza. Nella piazzetta all’angolo con via Silvio Pellico sono state create aree di bioritenzione per il drenaggio dell’acqua piovana proveniente dal parcheggio limitrofo. Tutto con la realizzazione di zone d’ombra con camminamenti, pontili pedonali, panche per la sosta, giochi per bambini. Non manca una grande amaca per il relax.

Veronica Todaro