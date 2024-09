Bovisio entra nei Cammini religiosi. Sulle orme del beato Luigi Monti

Il Catalogo dei cammini religiosi italiani si arricchisce con sei nuovi ingressi: tra questi il Cammino Montiano, circa 16 chilometri tra Bovisio Masciago, paese natale del beato Luigi Monti e Saronno, che ne custodisce la tomba nel santuario del beato, alla scoperta di storie di vita, spiritualità, musei, siti d’arte, parchi agricoli e molto altro.

A darne notizia il ministero del Turismo, nell’ottica di un modo di viaggiare lento, consapevole e sostenibile. Esattamente due anni fa, il 2 settembre, nella sede del Parco delle Groane, 5 Comuni (Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Cogliate, Ceriano Laghetto e Saronno), 2 Province (Monza e Brianza e Varese) e 2 parchi (il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea e il Parco del Lura), insieme alla Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione, avevano sottoscritto un documento di pre-intesa per la realizzazione del Cammino. Ora, dopo il riconoscimento del Ministero, quello che era un progetto entra nel vivo: è prevista la messa in opera della cartellonistica e alcune opere accessorie, che verranno eseguite dai comuni entro il 2025, anno dei Giubileo e del bicentenario della nascita del beato Luigi Monti. Il tracciato complessivo è di 15.800 metri e si percorre, attraverso il “cammino lento“ in circa 4 ore. Ogni amministrazione si dovrà occupare della diagnosi del suo tratto.

Tutto ha avuto inizio a Bovisio, dove sono già partite le celebrazioni per il bicentenario della nascita del beato Luigi Maria Monti, fondatore della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione, proclamato beato da Papa Giovanni Paolo II il 9 novembre 2003. La data del bicentenario della nascita è quella del 24 luglio 2025: è questo il motivo di tanto fermento per le iniziative che, nei 26 Paesi in cui sono presenti, i religiosi di Padre Monti stanno programmando e preparando.

L’anno del bicentenario dalla nascita di Luigi Monti è stato aperto ufficialmente a Bovisio il 21 luglio scorso per concludersi l’anno prossimo. Bovisio, dove è ancora possibile visitare la casa del beato in via Marconi, sarà chiamata ad avere un ruolo centrale nei festeggiamenti.