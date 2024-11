Borsetta rubata e inseguimento. Catturati i ladri

Un furto su un’auto, poi la fuga, un rocambolesco inseguimento e le manette. È accaduto qualche giorno fa, quando i carabinieri della Stazione di Biassono hanno arrestato due cittadini italiani di 59 e 57, residenti in Brianza per resistenza a Pubblico Ufficiale, furto su auto, indebito utilizzo di carta di credito e contestualmente, sono stati denunciati per possesso ingiustificato di attrezzi da scasso.

La pattuglia dei carabinieri, mentre percorreva la Strada Provinciale Monza-Carate, ha notato un’auto uscire rapidamente da un parcheggio e proseguire a velocità sostenuta. I militari, insospettiti, dopo un inseguimento l’hanno raggiunta. A bordo c’erano due uomini, uno dei quali ha opposto resistenza.

Nel corso della fuga erano stati visti disfarsi di un telefono cellulare, gettato dal finestrino dell’auto in corsa e successivamente recuperato dai militari. Sul veicolo sono stati invece rinvenuti una carta di credito, alcuni scontrini fiscali, diversi pacchetti di sigarette e alcuni strumenti da scasso.

Dalla ricostruzione dell’accaduto è emerso che, poco prima, a Triuggio, una 40enne era stata derubata della borsetta, asportata dall’abitacolo della propria auto in sosta. E dalla borsa erano stati rubati il telefono cellulare e la carta di credito, poi ritrovati addosso ai due fermati.

I successivi approfondimenti investigativi hanno permesso di acclarare che la carta di credito della vittima era stata utilizzata per comprare alcuni pacchetti di sigarette in un bar di Sovico. Anche il telefono cellulare apparteneva alla vittima.

I due uomini sono stati arrestati e al processo è stata disposta la liberazione solo per il 57enne.

Da.Cr.