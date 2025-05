Borse di studio con il Rotary:. Olivetti premiato

Dai tablet per la didattica a distanza al supporto per l’acquisto di testi scolastici. Continua la collaborazione dei Rotary club con gli studenti dell’Olivetti e di altre scuole di Monza, secondo il progetto “Un aiuto agli studenti meritevoli“. Ieri sono state conferite 75 borse di studio per l’acquisto di libri scolastici, materiale didattico e divise da cuochi e maitre d’hotel all’istituto Olivetti.

"Il progetto è partito nel 2020 dal Rotary Villa reale - ricorda il promotore Aldo Fedeli, socio Rotary Villa reale - dapprima per donare i tablet per la Dad. Poi abbiamo visto che le famiglie sono in affanno anche per l’acquisto dei testi e del materiale scolastico, quindi abbiamo proseguito. Si sono uniti a noi gli amici dei 5 Rotary del gruppo Brianza 1 (Rotary Monza, Monza est, Monza ovest, Nord Lissone e Monza Brianza)". Tutti insieme raccolgono un budget tra i 15 e i 20mila euro: oltre all’Olivetti (che ha ricevuto 75 contributi), premiati Mapelli, Frisi, Hensemberger, Mosè Bianchi, Ipsia Meroni di Lissone. Sono state 143 le domande avanzate, di cui 111 accolte. I contributi sono di 150 euro circa. L’iniziativa si va estendendo, anno per anno, a più scuole del territorio. Fra i prossimi papabili anche il liceo Nanni Valentini che ha molto materiale di consumo per la didattica e l’Ipsia Ferrari. La dirigente dell’istituto Olivetti Renata Cumino ha ringraziato i soci Rotary: "Noi viviamo il territorio - ha detto - quindi se fra i vostri soci imprenditori ci fossero produttori di materiale per ristorazione che volessero donarci posateria, stoviglie, detersivi o materiale di consumo per la scuola, saremmo ben lieti. Siamo una famiglia con 1.200 studenti".

C.B.