Boom eolico: nuove turbine, nuova energia

L’energia eolica è una fonte energetica rinnovabile, alternativa e inesauribile, che ha un’origine molto antica ma che solo negli ultimi decenni si è diffusa in larga scala per la produzione di elettricità.

Sin dall’antichità, gli uomini hanno utilizzato la forza del vento per compiere azioni altrimenti impossibili per le loro braccia, ad esempio per macinare il grano o per pompare l’acqua dai pozzi grazie ai mulini a vento. Successivamente l’evoluzione tecnologica ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo dell’energia eolica, fino ad arrivare alle moderne turbine. Ora, l’energia del vento è la seconda tipologia di energia rinnovabile per produzione nel mondo. Viene oggi sfruttata per mezzo delle turbine eoliche. I luoghi dove vengono concentrate sono i parchi eolici, che possono essere on-shore (impianti eolici installati in zone pianeggianti lontane dal mare), off-shore (impianti costruiti in zone a largo degli oceani) o near-shore (collocati sulla costa).

Le pale eoliche (o aerogeneratori) sono un raffinato capolavoro di ingegneria: queste strutture permettono di trasformare l’energia del vento in energia elettrica. Il loro processo di funzionamento è solo apparentemente semplice: il rotore - attivato dal vento - trasmette la rotazione ad un albero veloce, che a sua volta alimenta il generatore elettrico. Poi, dal rotore, l’energia cinetica viene convertita in energia meccanica. Il generatore elettrico converte infine l’energia meccanica in energia elettrica.

È importante però considerare che ci sono vantaggi nell’uso di questa energia, così come degli svantaggi. Bisogna analizzare infatti quali sono i limiti e le prospettive di questa tecnologia, per capire se può contribuire allo sviluppo sostenibile e rappresentare un’alternativa rispetto ai combustibili fossili.

Partendo dai vantaggi, innanzitutto l’energia eolica è 100% rinnovabile (quindi non produce CO2) e infinita, inoltre ha una bassa impronta ambientale. In più, l’energia eolica è una tecnologia affidabile, moderna e competitiva per i suoi prezzi bassi. Infine, è un’energia versatile, infatti oltre alle megaturbine sono disponibili anche il mini e micro-eolico.

I principali svantaggi riguardano invece l’inquinamento acustico, per la rumorosità delle pale eoliche, l’enorme impatto paesaggistico e visivo, e gli elevati costi iniziali.

Ma dove sono concentrate queste turbine e quali stati usufruiscono di questa preziosa risorsa d’energia? L’energia eolica è tra le fonti rinnovabili più diffuse su tutto il Pianeta e viene considerata strategica nella transizione energetica, di cui oggi abbiamo sempre più bisogno. Le condizioni geografiche e climatiche non consentono però ovunque e allo stesso modo lo sviluppo di questo tipo di energia pulita. I paesi nei quali viene utilizzata maggiormente sono la Cina, gli Stati Uniti, la Germania, l’India, la Spagna e il Regno Unito.